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Квачантирадзе: На встрече «Грузинской мечты» говорили и о кандидате в президенты


26.04.2018   15:11
На сегодняшней встрече «Грузинской мечты», на которой присутствовал Бидзина Иванишвили, рассматривался и вопрос о кандидате партии на президентских выборах, — об этом по завершению встречи рассказал журналистам председатель парламентского комитета по вопросам диаспоры Звиад Квачантирадзе.

«Тема кандидата в президенты была затронута вскользь, имена не назывались. Проходят консультации, хотя я не могу сказать с кем. Но к партийному съезду, который пройдет в первой половине мая, общественности уже будет все известно», — сказал депутат.

Сегодня в центральном офисе партии «Грузинская мечта» прошла встреча руководства партии и членов бюро парламента от парламентского большинства.

Во встрече приняли участие председатель парламента Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе, премьер-министр Георгий Квирикашвили и экс-премьер-министр Бидзина Иванишвили.

Как заявил по завершению встречи Георгий Квирикашвили, Бидзина Иванишвили согласился возглавить руководство партией.






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