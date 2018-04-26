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Читадзе о возвращении Иванишвили в политику
26.04.2018 15:15
Основатель правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия", миллиардер Бидзина Иванишвили будет занимать партийную позицию, но не государственную должность, считает профессор Черноморского университета Тбилиси Ника Читадзе
"Это может быть связано с разными факторами. Мы знаем заключение Freedom House, согласно которому в Грузии имеет место неформальное правление. Для того, чтобы как-то компенсировать данную позицию Freedom House, международного сообщества и определенной части населения Грузии, Бидзина Иванишвили будет официально занимать пост председателя партии… Думаю, что он не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента", — сказал Читадзе Sputnik Грузия.
Премьер-министр страны Георгий Квирикашвили в четверг заявил, что Иванишвили согласился вернуться в политику и возглавить правящую партию.
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