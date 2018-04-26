Каладзе: Мы готовы перенести партийную жизнь на новый этап

26.04.2018 15:22 «Я очень рад тому, что Бидзина Иванишвили возвращается как председатель партии, которую он же основал», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.



По его словам, возвращение Бидзины Иванишвили на пост председателя партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» приветствуется.



«Возвращение Бидзины Иванишвили было обусловлено, так как мы хотим еще более усилить новыми идеями роль партии в развитии страны. Мы всячески готовы перенести партийную жизнь на новый этап», — заявил Каха Каладзе.















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