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Каладзе: Мы готовы перенести партийную жизнь на новый этап
26.04.2018 15:22
«Я очень рад тому, что Бидзина Иванишвили возвращается как председатель партии, которую он же основал», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
По его словам, возвращение Бидзины Иванишвили на пост председателя партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» приветствуется.
«Возвращение Бидзины Иванишвили было обусловлено, так как мы хотим еще более усилить новыми идеями роль партии в развитии страны. Мы всячески готовы перенести партийную жизнь на новый этап», — заявил Каха Каладзе.
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