Бокерия: Выход из тени реального правителя "Грузинской мечты" подтверждает, что в партии и стране глубокий кризис

26.04.2018 15:40 «Выход из тени реального правителя «Грузинской мечты» подтверждает то, что вся страна знает, что в «Грузинской мечте» глубокий кризис, как и во всей стране», — заявил один из лидеров «Европейской Грузии», депутат Гига Бокерия.



«Это не поможет всей стране. Стране поможет лишь одно — начиная с Иванишвили и заканчивая Квирикашвили, завершая всей этой командой — их отстранение от власти путем выборов, мирно и после этого работа над прогрессирование страны. Больше ничего не поможет Грузии, которую ввел в тупик Иванишвили со своей командой и её правлением», — заявил Гига Бокерия.



В центральном офисе партии «Грузинская мечта» прошла встреча руководства политического объединения и членов бюро парламента большинства законодательного органа, в которой участвовал бывший премьер — министр Бидзина Иванишвили, председатель парламента Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе и премьер — министр Георгий Квирикашвили.



Как заявил глава грузинского правительства Георгий Квирикашвили после встречи, он покидает должность председателя партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и партию возглавит Бидзина Иванишвили.















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