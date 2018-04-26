Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Бокерия: Выход из тени реального правителя "Грузинской мечты" подтверждает, что в партии и стране глубокий кризис


26.04.2018   15:40
«Выход из тени реального правителя «Грузинской мечты» подтверждает то, что вся страна знает, что в «Грузинской мечте» глубокий кризис, как и во всей стране», — заявил один из лидеров «Европейской Грузии», депутат Гига Бокерия.

«Это не поможет всей стране. Стране поможет лишь одно — начиная с Иванишвили и заканчивая Квирикашвили, завершая всей этой командой — их отстранение от власти путем выборов, мирно и после этого работа над прогрессирование страны. Больше ничего не поможет Грузии, которую ввел в тупик Иванишвили со своей командой и её правлением», — заявил Гига Бокерия.

В центральном офисе партии «Грузинская мечта» прошла встреча руководства политического объединения и членов бюро парламента большинства законодательного органа, в которой участвовал бывший премьер — министр Бидзина Иванишвили, председатель парламента Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе и премьер — министр Георгий Квирикашвили.

Как заявил глава грузинского правительства Георгий Квирикашвили после встречи, он покидает должность председателя партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и партию возглавит Бидзина Иванишвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Rosenbauer займется сборкой пожарно-спасательной техники в Грузии
В Грузии подорожали внутренние полеты
Спрос на нефтепродукты в Грузии вырос
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Останки 22 человек, пропавших без вести в ходе вооруженного конфликта в Абхазии, доставят в собор Троицы
В Гали прошла очередная встреча механизма по превенции инцидентов и реагированию на них
Для лиц, торгующих вдоль линии разделения, будут установлены льготы
В Тбилиси похоронят 22 человек, погибших в Абхазии в 90-х годах
Идентифицированы останки еще 22 человек, пропавших в вооруженном конфликте Абхазии в 1992-1993 годах
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Евкуров обещает ликвидировать трехсменку в школах
Правящая партия Армении сменит председателя
Президент Армении создает собственную партию
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна