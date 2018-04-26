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Квирикашвили: Иванишвили более всех способен усилить главное политическое ядро в ранге председателя партии


26.04.2018   15:53
Бидзина Иванишвили более всех способен усилить главное политическое ядро, придать больше и новой динамики как, исполнительной, так и законодательной власти, - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на пресс-конференции, проведенной в офисе партии «Грузинская мечта».

По словам Квирикашвили, он лично от своего имени и от имени команды попросил бывшего премьера вернуться в «Грузинскую мечту».

«Г-н Бидзина Иванишвили в одно из тяжелейших времен в ближайшей истории нашей страны основал партию «Грузинская мечта – демократическая Грузия», которая исполнила переломную роль в демократическом развитии страны.

Всем ясно, насколько велик для нашей команды фактор ее основателя – Бидзины Иванишвили. Хочу сказать вам, что лично от своего имени и от имени всей команды я предложил ему и попросил возглавить нашу партию, и я рад, что г-н Бидзина Иванишвили согласился. Он более всех способен усилить главное политическое ядро в ранге председателя партии, придать больше и новой динамики для последующего развития, для большей эффективности и прогресса как исполнительной, так и законодательной власти, а также органам самоуправления», - заявил Георгий Квирикашвили.






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