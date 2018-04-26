Хейди Хаутала: Иногда лучше, чтобы у влиятельных лиц были официальные позиции

26.04.2018 16:15 Иногда лучше, чтобы у влиятельных лиц были официальные позиции, — об этом Первому каналу заявила член Европарламента Хейди Хаутала в связи с избранием Бидзины Иванишвили председателем «Грузинской мечты».



«В этом случае, они становятся ответственными за текущие процессы. Влиятельное лицо выходом из тени становится публичным лицом и берет ответственность перед партией, организацией, страной и населением», — заявила Хейди Хаутала.



По словам европарламентария, в Грузии в этом году пройдут важные президентские выборы.



«Что касается приближающихся президентских выборов, мы очень внимательно следим за конституционными изменениями. Избиратели в последний разбудут выбирать будущего президента Грузии прямым путем. Очень интересно, будет ли действующий президент принимать участие в выборах. Будут очень важные президентские выборы», — заявила Хейди Хаутала.



После сегодняшней встречи в офисе «Грузинской мечты», премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что партией будет руководить Бидзина Иванишвили. Как отметил Георгий Квирикашвили, он сам предложил Бидзине Иванишвили быть председателем партии, на что получил согласие.















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