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Хейди Хаутала: Иногда лучше, чтобы у влиятельных лиц были официальные позиции
26.04.2018 16:15
Иногда лучше, чтобы у влиятельных лиц были официальные позиции, — об этом Первому каналу заявила член Европарламента Хейди Хаутала в связи с избранием Бидзины Иванишвили председателем «Грузинской мечты».
«В этом случае, они становятся ответственными за текущие процессы. Влиятельное лицо выходом из тени становится публичным лицом и берет ответственность перед партией, организацией, страной и населением», — заявила Хейди Хаутала.
По словам европарламентария, в Грузии в этом году пройдут важные президентские выборы.
«Что касается приближающихся президентских выборов, мы очень внимательно следим за конституционными изменениями. Избиратели в последний разбудут выбирать будущего президента Грузии прямым путем. Очень интересно, будет ли действующий президент принимать участие в выборах. Будут очень важные президентские выборы», — заявила Хейди Хаутала.
После сегодняшней встречи в офисе «Грузинской мечты», премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что партией будет руководить Бидзина Иванишвили. Как отметил Георгий Квирикашвили, он сам предложил Бидзине Иванишвили быть председателем партии, на что получил согласие.
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