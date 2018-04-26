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Перемены во власти из-за возвращения Иванишвили не планируются - Кобахидзе


26.04.2018   16:49
По заявлению политических должностных персон, властные изменения в связи с возвращением Бидзины Иванишвили в политику, и партию "Грузинская мечта-демократическая Грузия", не планируются.

По словам председателя парламента Ираклия Кобахидзе, это решение никак не повлияет на другие кадровые вопросы.

"Все остается так, как есть, председатель парламента, премьер-министр и т.д. Разговор идет о том, что господин Бидзина возглавит партию, и будет включен в политические процессы, как председатель партии, соответственно функциям этой должности"- заявил Ираклий Кобахидзе.

Возможные кадровые изменения прокомментировал лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе. По его словам, премьер-министр "успешно продолжит дело, которое начал".

"Парламент под руководством Ираклия Кобахидзе также полностью поддержит выполнение обещаний, которые есть у нас"- заявил Арчил Талаквадзе.

Тему прокомментировал и Каха Каладзе. По словам мэра Тбилиси, изменения во власти не планируются.

По словам депутата Звиада Квачантирадзе, до парламентских выборов никакие серьезные изменения в правительстве не планируются, это касается также премьер-министра.

"У нас скоро президентские выборы. До парламентских выборов два года, и партия должна сформироваться как современная политическая организация европейского типа. Когда Иванишвили уходил с поста председателя партии, это не было желанием партии"- заявил Квачантирадзе.

По его же словам, в парламенте тоже не ожидаются кадровые изменения, и сегодняшняя встреча состоялась только с целью консолидации и развития.

Политические должностные лица также пояснили причины возвращения Бидзины Иванишвили в партию.

Бидзина Иванишвили станет председателем "Грузинской мечты - демократическая Грузия". По заявлению премьер-министра Георгия Квирикашвили, Бидзина Иванишвили принял это предложение. На ближайшем съезде Бидзина Иванишвили будет избран председателем "Грузинской мечты".






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