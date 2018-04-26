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Саакашвили о возвращении Иванишвили в политику
26.04.2018 17:15
Возвращение бывшего грузинского премьер-министра, миллиардера Бидзины Иванишвили в политику связано с событиями в Армении, заявил экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили на своей странице в Facebook.
"Иванишвили, напуганный свержением олигархии в соседней Армении, вынужден выйти из комфорта тени деревьев и вновь искать личную защиту в открытой политике", - написал он.
"Мы в этом году покончим одновременно с правлением Иванишвили и нуждой народа", - отметил М.Саакашвили.
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