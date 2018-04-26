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В НАТО ответили на угрозы РФ по поводу вступления Македонии в Альянс


26.04.2018   17:29
Только Македония и государства-члены НАТО могут решать вопрос вступления Скопье в Альянс.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Следует подчеркнуть право любой страны выбирать свой путь, в том числе в сфере безопасности. Это важнейший принцип для НАТО, который продвигала и Россия, как это видно из ряда документов", - заявил он.

"Скопье само должно решать, присоединяться ли к НАТО, и государства-члены Альянса, никто не может наложить вето на это решение", - отметил Столтенберг.

Таким образом генсек ответил на заявление посла РФ в Македонии о том, что страна превратится в "легитимную цель", если вступит в НАТО.

По его словам, нежелание России, чтобы другие страны вступали в НАТО, основывается на идее сфер влияния, по которой крупное государство контролирует меньшие. Он отметил, что эта идея противоречит всему, что важно для НАТО.

Вместе с тем генсек подчеркнул важность решения спора о названии Македонии с Грецией для вступления страны в НАТО.






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