В НАТО ответили на угрозы РФ по поводу вступления Македонии в Альянс

26.04.2018 17:29 Только Македония и государства-члены НАТО могут решать вопрос вступления Скопье в Альянс.



Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".



"Следует подчеркнуть право любой страны выбирать свой путь, в том числе в сфере безопасности. Это важнейший принцип для НАТО, который продвигала и Россия, как это видно из ряда документов", - заявил он.



"Скопье само должно решать, присоединяться ли к НАТО, и государства-члены Альянса, никто не может наложить вето на это решение", - отметил Столтенберг.



Таким образом генсек ответил на заявление посла РФ в Македонии о том, что страна превратится в "легитимную цель", если вступит в НАТО.



По его словам, нежелание России, чтобы другие страны вступали в НАТО, основывается на идее сфер влияния, по которой крупное государство контролирует меньшие. Он отметил, что эта идея противоречит всему, что важно для НАТО.



Вместе с тем генсек подчеркнул важность решения спора о названии Македонии с Грецией для вступления страны в НАТО.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

