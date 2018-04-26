Еврокомиссия предложила новые меры по борьбе с дезинформацией в интернете

26.04.2018 17:36 Европейская комиссия предложила ряд мер для борьбы с дезинформацией в интернете из-за скандала с утечкой личных данных пользователей Facebook.



Об этом говорится в сообщении на сайте ЕК.



"Недавние разоблачения Facebook / Cambridge Analtica продемонстрировали, как личные данные могут использоваться в электоральных контекстах, и напомнили, что необходимо делать больше для обеспечения демократических процессов", - говорится в сообщении.



Комиссия предлагает придерживаться Кодекса практики по дезинформации. К июлю онлайновые платформы должны разработать и применять общий практический кодекс с целью:



- обеспечение прозрачности рекламного содержания, в частности политической рекламы, а также ограничения параметров таргетирования для политической рекламы и уменьшения выплат для тех, кто размещает дезинформацию;



- обеспечение большей ясности относительно функционирования алгоритмов и обеспечения посторонней проверки;



- облегчение доступа пользователям к различным источникам новостей, представляющие альтернативные точки зрения;



- внедрение мероприятий по выявлению и закрытию фейковых аккаунтов и решения проблемы автоматических ботов;



- предоставление специалистам, ученым и государственным органам возможности постоянно следить за дезинформацией в Интернете;



Еврокомиссия предлагает создать независимую Европейскую сеть специалистов по проверке фактов (факт-чекер). Они будут выбраны из стран-членов ЕС в Международную сеть по проверке фактов, которая действует согласно строгому международному Кодексу принципов проверки фактов.



Также предполагается создать безопасную Европейскую онлайн-платформу по дезинформации для поддержки сети факт-чекер и научных исследователей из сбора и анализа трансграничных данных, а также доступа к данным ЕС.



Еврокомиссия отмечает необходимость повышения медийной грамотности, чтобы европейцы могли выявлять деинформацию в интернете и критически подходить к контенту.



Комиссия призывает государства-члены увеличивать поддержку качественной журналистики, чтобы обеспечить плюралистическую, разнообразную и устойчивую медиа-среду.















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