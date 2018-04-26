Гоциридзе о «возвращении» Иванишвили: Это частичный выход из кулуаров

26.04.2018 17:43 В оппозиции отзываются на возвращение Бидзины Иванишвили в политику. По заявлению председателя фракции "Национальное движение" Романа Гоциридзе, это частичный выход из кулуаров.



"Я отношусь к возвращению Бидзины Иванишвили в политику примерно так, как Акакий Церетели в одном из эпизодов в Баши-Ачуки: хотите, выносите, хотите, оставьте своего поверженного борца"- заявил Гоциридзе.



"Будь он председателем партии, или правителем из кулуаров, сегодня правительство Грузии обанкроченное. У людей нет доверия, экономика обрушена, страна идет в недемократическом направлении, управляется не конституционно. Быть председателем партии не означает, что у него будут свободны руки для вмешательства в деятельности правительства. Возможно, он повлияет на кадровую политику, но и в данном статусе он не может принять участие непосредственно в решениях власти и парламента. Фактически, это частичный выход из кулуаров, и еще одно подтверждение, что эти годы страной управляла, и ни за что не отвечала конституционно неполномочная личность"- заявил Роман Гоциридзе.



Сегодня стало известно, что Бидзина Иванишвили принял предложение премьер-министра и других лидеров партии, и займет должность председателя партии.















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