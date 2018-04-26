Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Гоциридзе о «возвращении» Иванишвили: Это частичный выход из кулуаров


26.04.2018   17:43
В оппозиции отзываются на возвращение Бидзины Иванишвили в политику. По заявлению председателя фракции "Национальное движение" Романа Гоциридзе, это частичный выход из кулуаров.

"Я отношусь к возвращению Бидзины Иванишвили в политику примерно так, как Акакий Церетели в одном из эпизодов в Баши-Ачуки: хотите, выносите, хотите, оставьте своего поверженного борца"- заявил Гоциридзе.

"Будь он председателем партии, или правителем из кулуаров, сегодня правительство Грузии обанкроченное. У людей нет доверия, экономика обрушена, страна идет в недемократическом направлении, управляется не конституционно. Быть председателем партии не означает, что у него будут свободны руки для вмешательства в деятельности правительства. Возможно, он повлияет на кадровую политику, но и в данном статусе он не может принять участие непосредственно в решениях власти и парламента. Фактически, это частичный выход из кулуаров, и еще одно подтверждение, что эти годы страной управляла, и ни за что не отвечала конституционно неполномочная личность"- заявил Роман Гоциридзе.

Сегодня стало известно, что Бидзина Иванишвили принял предложение премьер-министра и других лидеров партии, и займет должность председателя партии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Rosenbauer займется сборкой пожарно-спасательной техники в Грузии
В Грузии подорожали внутренние полеты
Спрос на нефтепродукты в Грузии вырос
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Останки 22 человек, пропавших без вести в ходе вооруженного конфликта в Абхазии, доставят в собор Троицы
В Гали прошла очередная встреча механизма по превенции инцидентов и реагированию на них
Для лиц, торгующих вдоль линии разделения, будут установлены льготы
В Тбилиси похоронят 22 человек, погибших в Абхазии в 90-х годах
Идентифицированы останки еще 22 человек, пропавших в вооруженном конфликте Абхазии в 1992-1993 годах
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Евкуров обещает ликвидировать трехсменку в школах
Правящая партия Армении сменит председателя
Президент Армении создает собственную партию
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна