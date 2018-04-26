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Столтенберг: Приветствуем прогресс Грузии, и надеюсь, что саммит НАТО отметит этот прогресс


26.04.2018   17:52
Грузия – очень близкий партнер НАТО. Мы осуществляем много различного рода деятельности, чем обеспечиваем практическую и политическую поддержку Грузии, - об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на проведенной сегодня в Брюсселе пресс-конференции, отвечая на вопрос «IPN

«Приветствуем прогресс Грузии относительно членства в альянсе, и надеюсь, что саммит НАТО отметит этот прогресс. Также приветствую факт, что у нас есть много различных возможностей укрепить наше партнерство. У нас есть общий тренировочный и образовательный центр, мы поддерживаем различные образовательные мероприятия, чтобы Грузия развивала подготовку своих военных сил, помогаем во внедрении реформ», - отметил генсек НАТО.

«НАТО очень ценит вклад Грузии в миссиях и операциях НАТО. Так что, не только НАТО поддерживает Грузию, а и Грузия оказывает большую поддержку НАТО. Грузия одна из тех стран, обеспечивающих большим количеством военной силы нашу «Решительную поддержку» в Афганистане», - заявил Столтенберг.
Напомним, что завтра в Брюсселе пройдет министериал НАТО с участием глав МИД стран-членов альянса.






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