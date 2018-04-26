Депутат от ЕНД не исключает, что Иванишвили станет кандидатом в президенты Грузии

26.04.2018 18:26 Возвращение Бидзины Иванишвили в активную политику означает, что в правящей команде кризис, – об этом в заявила депутат от партии «Единое национальное движения» Саломе Самадашвили.



Вместе с тем она положительно оценила решение Иванишвили вернуться в политику и стать председателем правящей партия «Грузинская мечта», так как «избиратели будут знать, кто несет ответственность за создавшееся в стране положение».



Саломе Самадашвили также не исключает, что Бидзина Иванишвили может стать кандидатом в президенты от правящей партии на предстоящих осенью выборах.



Депутат от оппозиции назвала «Грузинскую мечту» «политическим банкротом» и силой, у которой «нет рейтинговых политиков». «Возможно, они рассматривают розыгрыш последней карты – назвать кандидатом в президенты Иванишвили», — предполагает Самадашвили.



«Возвращение Иванишвили в активную политику означает, что в правящей команде кризис, начался полный коллапс и, как видно, они обратились к высшему авторитету. Больше никто не может уладить ситуацию внутри партии. Однако, я думаю, что избрание Иванишвили председателем партии — это неплохо. Он уже давно управляет страной неформально. Должна произойти формализация роли Иванишвили. Он должен быть председателем той партии, которая от его имени управляет страной», — считает Самадашвили.



По ее словам, грузинские избиратели должны знать, с кого спрашивать за сложившееся в стране положение. «Это Бидзина Иванишвили. Он должен взять на себя ответственность. Он лично ответственен за все проблемы. Да, он должен взять политическую ответственность и стать председателем партии», — сказала депутат от бывшей правящей партии.















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