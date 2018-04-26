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Бидзину Иванишвили больше не будут обвинять в неформальном управлении страной - Зурабишвили


26.04.2018   18:43
По мнению депутата Саломе Зурабишвили, после того, как Бидзина Иванишвили станет председателем «Грузинской мечты», его не смогут обвинить в неформальном управлении страной.

«Смена руководства в любой партии является решением той партии. Единственное, что я могу пожелать, чтобы это был правильный и положительный шаг для партии. Бидзину Иванишвили больше не будут обвинять в неформальном управлении страной и наверное, и партии нужно немного больше активности», — заявила Зурабишвили.

По ее словам, в целом, необходимо, чтобы партии в Грузии стали более эффективными и активными.

В центральном офисе партии «Грузинская мечта» прошла встреча руководства политического объединения и членов бюро парламента большинства законодательного органа, в которой участвовал бывший премьер — министр Бидзина Иванишвили, председатель парламента Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе и премьер — министр Георгий Квирикашвили.

Как заявил глава грузинского правительства Георгий Квирикашвили после встречи, он покидает должность председателя партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и партию возглавит Бидзина Иванишвили. «Как вам известно, Бидзина Иванишвили в одно из сложнейших времен в истории нашей страны сформировал партию, которая сыграла переломную роль в развитии государства», — заявил Квирикашвили.






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