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Бидзину Иванишвили больше не будут обвинять в неформальном управлении страной - Зурабишвили
26.04.2018 18:43
По мнению депутата Саломе Зурабишвили, после того, как Бидзина Иванишвили станет председателем «Грузинской мечты», его не смогут обвинить в неформальном управлении страной.
«Смена руководства в любой партии является решением той партии. Единственное, что я могу пожелать, чтобы это был правильный и положительный шаг для партии. Бидзину Иванишвили больше не будут обвинять в неформальном управлении страной и наверное, и партии нужно немного больше активности», — заявила Зурабишвили.
По ее словам, в целом, необходимо, чтобы партии в Грузии стали более эффективными и активными.
В центральном офисе партии «Грузинская мечта» прошла встреча руководства политического объединения и членов бюро парламента большинства законодательного органа, в которой участвовал бывший премьер — министр Бидзина Иванишвили, председатель парламента Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе и премьер — министр Георгий Квирикашвили.
Как заявил глава грузинского правительства Георгий Квирикашвили после встречи, он покидает должность председателя партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и партию возглавит Бидзина Иванишвили. «Как вам известно, Бидзина Иванишвили в одно из сложнейших времен в истории нашей страны сформировал партию, которая сыграла переломную роль в развитии государства», — заявил Квирикашвили.
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