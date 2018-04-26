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ПАСЕ приняла резолюцию в связи с вынужденно перемещенными лицами


26.04.2018   19:48
Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "О гуманитарных нуждах и правах вынужденно перемещенных лиц в Европе".

По информации парламента Грузии, в ту часть резолюции, которая касается оккупированных территорий Грузии, парламентская делегация Грузии под руководством Тамар Чугошвили внесла поправки в документ, и в резолюции впервые было записано, чтобы наблюдательской миссии Евросоюза (EUMM) дали право полностью осуществить ее мандат в рамках международно признанных границ Грузии. А также Россия должна начать расследование в связи с фактами этнической чистки грузин, и принять соответствующие меры с целью защиты собственности вынужденно перемещенных в результате конфликта лиц, и возвращения этого имущества в будущем.

"Ассамблея требует открытия большего количества т.н. пропускных пунктов вдоль линии оккупации, и прекращения со стороны российских военных процесса монтажа ограждений и других искусственных барьеров, что ограничивает свободное передвижение.

В данной резолюции Парламентская Ассамблея осуждает насильственное вытеснение населения из Абхазии и Югоосетинского региона во время конфликтов, и требует, чтобы Российская Федерация признала право на безопасное и достойное возвращение вынужденно перемещенных лиц на свои территории, в том числе тех, кто был вынужден покинуть территорию во время войны 2008 года"- сказано в информации парламента Грузии.







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