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Беселия считает «возвращение» Иванишвили важным и нужным решением


26.04.2018   20:09
Возвращение Бидзины Иванишвили лидером политической партии, безусловно, является важным и нужным решением, не потому, что в команде кризис, как это слышится в комментариях оппонентов, и это действительно не так, а для усиления и консолидации партии, - об этом заявила одна из лидеров большинства парламента Грузии Эка Беселия.

Как отметила Беселия, это также нужно для объединения вокруг общественного ресурса, новых идей и реформ.

«Я знакома со стилем работы Бидзины Иванишвили и его возможностями, она может перевести данность на совершенно новый этап. Новшества нужны. Я видела как он менял все к лучшему в самое критическое и сложное время.

«Грузинскую мечту» усилит подключение Бидзины Иванишгвили и это лишь на пользу для страны. Я верю, что им ничего другое не движет, кроме любви к стране и служения ей. Думаю, и этот этап будет очень значительным для страны», - заявила Эка Беселия.

Бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили будет руководить партией «Грузинская мечта – демократическая Грузия», - об этом на сегодняшнем брифинге сообщил премьер-министр Грузии и нынешний руководитель этой партии Георгий Квирикашвили.

«Лично от моего имени и от имени всей партии я предложил и попросил основателя нашей партии о том, чтобы он возглавил партию. Рад, что г-н Бидзина Иванишвили согласился», - отметил Квирикашвили.






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