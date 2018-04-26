Большинство поясняет необходимость возвращения Бидзины Иванишвили в партию

26.04.2018 20:54 На возвращение Бидзины Иванишвили на должность председателя партии "Грузинская мечта-демократическая Грузия" отозвались председатель парламента Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе, лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе.



По заявлению председателя парламента, разговор идет только об усилении партии. По словам Кобахидзе, для того, чтобы работать в данном направлении, "к сожалению, у премьер-министра и других политических должностных лиц мало времени".



"Мы очень часто говорили об этом, в том числе на партийных пресс-конференциях. Так что необходимо принять меры, чтобы еще больше усилить нашу политическую партию "Грузинская мечта". Необходимо, чтобы наша партия окончательно сформировалась как политическое объединение европейского типа. Для этого необходимо особое усилие, особый ресурс, и с данной точки зрения весьма важно, что ее возглавит господин Бидзина Иванишвили, как председатель, который также возглавит новую волну реформ в партии.



Это решение никак не повлияет на другие кадровые вопросы, решения. Все остается как есть, председатель парламента, премьер-министр и т.д. Разговор идет о том, что господин Бидзина Иванишвили возглавит партию, и будет включен в политические процессы, как председатель партии, соответственно функциям этой должности"- заявил Ираклий Кобахидзе.



Каха Каладзе назвал возвращение Бидзины Иванишвили в политику "отрадным" событием. "Решение вернуться было обусловлено тем, что мы хотим еще больше усилить партию"- заявил Каладзе.



На вопрос: "Нельзя было усилить партию без Иванишвили?"- Каладзе ответил:



"Если мы вспомним выборы, которые провели с 2012 года по сегодняшний день, все они показывают результаты. Что касается развития партии, нет ничего плохого в том, что мы хотим сделать больше. Он будет только председателем партии. Осуществятся или нет в партии другие изменения, выяснится на съезде" - заявил Каха Каладзе.



Новшество, озвученное премьером, прокомментировал лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе. По его словам, у Квирикашвили давно была эта инициатива, и Бидзина Иванишвили провел несколько консультаций на эту тему.



"Мы, лидеры партии из парламентского большинства, поддерживаем это решение. Я уверен, что под его руководством партия станет еще более эффективной, и оздоровит в Грузии политический процесс"- заявил Арчил Талаквадзе.



По мнению члена большинства Мамуки Мдинарадзе:



"Здесь не идет разговор о спасении, здесь разговор о новом позитивном импульсе, который усилит партию с включенностью Бидзины Иванишвили. Партия усиливалась от выборов до выборов, но для еще большего позитива, правильного менеджмента, для того, чтобы такой авторитетный человек использовал свой авторитет и ресурс для усиления основанной им партии, этот человек принял наше с премьером предложение" - заявил Мамука Мдинарадзе.



Бидзина Иванишвили будет председателем партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия". По заявлению премьер-министра Георгия Квирикашвили, Бидзина Иванишвили

согласился на это предложение. На ближайшем съезде Бидзину Иванишвили изберут председателем партии.

















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