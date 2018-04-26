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Мамикинс: Иванишвили остается влиятельным политиком в Грузии
26.04.2018 21:02
Депутат Европарламента Андрес Мамикинс считает, что партия «Грузинская мечта» сама должна решить, кто станет ее лидером. По его словам, Бидзина Иванишвили является очень влиятельным политиком в Грузии.
«Что касается оценки, то Бидзина Иванишвили был премьер-министром вашей страны, лидером партии, и сейчас его возвращение — всего лишь формальность. Бидзина Иванишвили остается влиятельным политиком на политической сцене Грузии», — сказал евродепутат.
Как заявил Андрес Мамикинс, он хотел бы встретиться с Иванишвили, так как готовит новый отчет по имплементации повестки дня Ассоциации и хотел бы узнать видение Иванишвили по определенным вопросам.
«Я являюсь докладчиком по Грузии от комитета по международным отношениям Европейского парламента. Готовлю новый доклад об осуществлении повестки дня Ассоциации. У меня есть вопросы, и я хочу задать эти вопросы Бидзине Иванишвили, чтобы выслушать его ответы по вопросам демократии, ситуации в регионе, о будущем Грузии и отношениях с ЕС. Думаю, Бидзина Иванишвили может дать ответы на эти вопросы. Уверен, что Бидзина Иванишвили имеет собственное видение по этим вопросам », — отметил Андрес Мамикинс.
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