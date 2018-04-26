Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Мамикинс: Иванишвили остается влиятельным политиком в Грузии


26.04.2018   21:02
Депутат Европарламента Андрес Мамикинс считает, что партия «Грузинская мечта» сама должна решить, кто станет ее лидером. По его словам, Бидзина Иванишвили является очень влиятельным политиком в Грузии.

«Что касается оценки, то Бидзина Иванишвили был премьер-министром вашей страны, лидером партии, и сейчас его возвращение — всего лишь формальность. Бидзина Иванишвили остается влиятельным политиком на политической сцене Грузии», — сказал евродепутат.

Как заявил Андрес Мамикинс, он хотел бы встретиться с Иванишвили, так как готовит новый отчет по имплементации повестки дня Ассоциации и хотел бы узнать видение Иванишвили по определенным вопросам.

«Я являюсь докладчиком по Грузии от комитета по международным отношениям Европейского парламента. Готовлю новый доклад об осуществлении повестки дня Ассоциации. У меня есть вопросы, и я хочу задать эти вопросы Бидзине Иванишвили, чтобы выслушать его ответы по вопросам демократии, ситуации в регионе, о будущем Грузии и отношениях с ЕС. Думаю, Бидзина Иванишвили может дать ответы на эти вопросы. Уверен, что Бидзина Иванишвили имеет собственное видение по этим вопросам », — отметил Андрес Мамикинс.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Банки Грузии сократили прибыль в лари в I кв на 9,1% г/г
В отличие от Топ-менеджеров, у 99% занятых в банковском секторе низкая зарплата
Сотрудники Тбилисского метрополитена требуют повышения зарплат
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
СГБ о возможном закрытии грузинских школ в Абхазии: Мы изучаем вопрос
Останки 22 человек, пропавших без вести в ходе вооруженного конфликта в Абхазии, доставят в собор Троицы
В Гали прошла очередная встреча механизма по превенции инцидентов и реагированию на них
Для лиц, торгующих вдоль линии разделения, будут установлены льготы
В Тбилиси похоронят 22 человек, погибших в Абхазии в 90-х годах
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Совет Европы из-за скандалов отменила исторический саммит к своему 70-летию
Армен Саргсян не представляет, что стоящий сегодня на площади завтра человек может дать взятку
Путин не встречался с представителем бывшего руководства Армении
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна