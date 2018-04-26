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Попхадзе: Избрание Иванишвили председателем «Мечты» объединит нашу политическую команду


26.04.2018   21:22
Избрание Бидзины Иванишвили председателем партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» объединит нашу политическую команду и даст возможность дать достойный ответ на стоящие перед нами вызовы, — заявил журналистам депутат парламента Гедеван Попхадзе.

«Это правильное решение. Я приветствую это решение. Думаю, что это тот шаг, который объединит нашу политическую команду и даст нам возможность дать достойный ответ на стоящие перед нами вызовы. Я действительно так считал и говорил об этом раньше, что возвращение Бидзины Иванишвили в политическое пространство дает нам дополнительный ресурс в качестве того авторитета, которым он пользуется как политик, чем может обогатить грузинскую политику. Поэтому я считаю, что это правильное решение, которое должно было быть принятым», — сказал Гедеван Попхадзе.

Сегодня в центральном офисе партии «Грузинская мечта» прошла встреча руководства партии и членов бюро парламента от парламентского большинства. Во встрече приняли участие председатель парламента Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе, премьер-министр Георгий Квирикашвили и экс-премьер-министр Бидзина Иванишвили.

Как заявил по завершению встречи Георгий Квирикашвили, Бидзина Иванишвили согласился возглавить руководство партией.






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