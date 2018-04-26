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Хидашели: Иванишвили посчитал, что руководство не справляется не только со своей партией, но и с властью


26.04.2018   21:30
Тина Хидашели: Иванишвили посчитал, что положение тяжелое, и руководство не справляется не только со своей партией, но и с властью, которой обладает

Очевидно, Иванишвили посчитал, что положение очень тяжелое, и сегодняшнее руководство партии не справляется не только со своей партией, но и с властью, которой обладает - заявила бывший министр обороны Тина Хидашели в связи с возвращением Бидзины Иванишвили в политику.

Она отметила, что необходимо навести порядок в компоненте борьбы за власть, и Иванишвили возвращается за этим.

"Мы, бесспорно, стоим перед чрезвычайно интересным событием. Еще до выборов 2016 года все мы как раз таки просили его вернутся в политику, но тогда он не посчитал это нужным. Очень важно вспомнить тогдашнее заявление Иванишвили, когда он сказал, что вернется только в том случае, если будет очень плохое положение, и возникнет необходимость его возвращения.

Я думаю, что с его стороны это признание поражения, что они не смогли успешно провести процесс, который в свое время оставил Иванишвили именно в ожидании успеха. Он выходит на открытую политическую арену, возвращается в публичное пространство, как ответственный за все, и за хорошее, и за плохое, что происходит в стране. Ему придется принять участие в открытом процессе, ответить на вопросы, и это только оздоровит политический процесс"- заявила Тина Хидашели в разговоре с "Интерпрессньюс".

Бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили будет руководить партией "Грузинская мечта- демократическая Грузия"- заявил на сегодняшнем брифинге премьер-министр Грузии и нынешний лидер партии Георгий Квирикашвили.







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