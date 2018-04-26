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Бидзина Иванишвили вернулся к брежневскому стилю - Бердзенишвили
26.04.2018 21:51
"Когда основатель, первый председатель партии после двух последующих председателей возвращается на позицию руководителя партии, это означает, что партия замшела, заржавела, и обеспечивающий ржавчиной Иванишвили не может освободить ее от ржавчины"- заявил один из лидеров "Республиканской партии" Давид Бердзенишвили о возвращении Бидзины Иванишвили в политику.
В разговоре с "Интерпрессньюс" он отметил, что во власти кризис, и Иванишвили не сможет вывести ее из кризиса.
"Иванишвили вернулся к брежневскому стилю, само по себе это указывает на трудности. В 2015 году он сказал, что должна произойти какая-то беда, чтобы он вернулся во власть, дескать, что-то сравнимое со вторым пришествием, и вот, для него произошло второе пришествие.
Иванишвили настолько мнительный человек, что возможно, события, текущие в Армении, ускорили это его решение, чтобы против него не сговорились все"- заявил Давид Бердзенишвили.
По его же словам, Иванишвили никогда не уходил из власти.
"Я думаю, что он будет властвовать в Грузии меньше, чем его предшественники, Шеварднадзе и Саакашвили. Он очень быстро растратил общественное доверие"- говорит Давид Бердзенишвили.
Бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили будет руководить партией "Грузинская мечта- демократическая Грузия"- заявил на сегодняшнем брифинге премьер-министр Грузии и нынешний лидер партии Георгий Квирикашвили.
"Лично от моего, и от имени всей команды я предложил, и попросил основателя нашей партии возглавить партию. Я рад, что господин Бидзина Иванишвили принял наше предложение"- отметил Квирикашвили
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