Совет Европы из-за скандалов отменил исторический саммит к своему 70-летию

26.04.2018 22:12 Совет Европы отказался от идеи проведения саммита с участием лидеров 47 стран, входящих в организацию, в частности, из-за громкого коррупционного скандала в ПАСЕ. Об этом говорится в статье "Совет европейской коррупции: что общего между новым скандалом в ПАСЕ и наказанием России".



Саммит Совета Европы планировали провести в мае 2019 года в Страсбурге или в Париже. До недавнего времени организация этой встречи была приоритетом генсека Совета Европы Турбйорна Ягланда.



Планировалось, что на этой встрече Совет Европы торжественно отметит 70 лет с момента своего основания и начнет "жить по-новому".



"Несколько стран считают невозможным легитимизировать отдельных лидеров, давать им повод для рукопожатий только потому, что они - в составе Совета Европы. Речь идет и о Путине", - заявил один из собеседников.



Причем последние обстоятельства, связанные с коррупционным скандалом, дополнительно разрушают возможность для такой встречи - ведь многие из западноевропейских лидеров не хотят оказаться рядом с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.



Последние события в Турции, где летом несмотря на чрезвычайное положение досрочные выборы, добавляют в перечень также президента Реджепа Тайипа Эрдогана.



По информации ЕвроПравды, против саммита в 2019 году выступает также Франция, которая будет председательствовать в этот период в Совете Европы. Отказ страны-хозяйки принимать эту встречу сводит к нулю вероятность ее проведения.















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