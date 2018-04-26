Анна Гомеш: Иванишвили является основателем партии и должен быть ее руководителем

26.04.2018 22:29 Депутат Европарламента Анна Гомеш считает что нужно приветствовать избрание Бидзины Иванишвили председателем партии «Грузинская мечта», так как, по ее словам, Иванишвили возьмет на себя ответственность за деятельность партии.



«Я позитивно оцениваю возвращение Бидзины Иванишвили. Это очень хорошо, и нужно приветствовать, что он возьмет ответственность. Бидзина Иванишвили был и остается лидером партии. Это всем хорошо известно. Хорошо, что возьмет ответственность за деятельность партии. Бидзина Иванишвили является основателем партии и должен быть ее руководителем», — заявила Анна Гомеш Первому каналу.



Сегодня в центральном офисе партии «Грузинская мечта» прошла встреча руководства политического объединения и членов бюро парламента большинства законодательного органа, в которой участвовал бывший премьер — министр Бидзина Иванишвили, председатель парламента Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе и премьер — министр Георгий Квирикашвили.



Как заявил глава грузинского правительства Георгий Квирикашвили после встречи, он покидает должность председателя партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», а партию возглавит Бидзина Иванишвили.















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