Саджад Карим: Мы хотим увидеть осенью в Грузии открытые, прозрачные, свободные и справедливые выборы

26.04.2018 22:56 Сопредседатель парламентского комитета Ассоциации ЕС-Грузия Саджад Карим выразил надежду, что Грузия продолжит демократическое развитие и пройдет тест на твердость демократии на президентских выборах.



По словам политика, во всех странах выборы являются тестом демократических процессов.



«Мы хотим увидеть осенью в Грузии открытые, прозрачные, свободные и справедливые выборы. Предвыборный процесс должен пройти в конкурентной среде, и результаты выборов должны отразить волю избирателей. Я надеюсь, что Грузия продолжит демократическое развитие и сможет сдать тест на твердость демократии », — заявил Саджад Карим.















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