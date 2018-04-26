|
Саджад Карим: Мы хотим увидеть осенью в Грузии открытые, прозрачные, свободные и справедливые выборы
26.04.2018 22:56
Сопредседатель парламентского комитета Ассоциации ЕС-Грузия Саджад Карим выразил надежду, что Грузия продолжит демократическое развитие и пройдет тест на твердость демократии на президентских выборах.
По словам политика, во всех странах выборы являются тестом демократических процессов.
«Мы хотим увидеть осенью в Грузии открытые, прозрачные, свободные и справедливые выборы. Предвыборный процесс должен пройти в конкурентной среде, и результаты выборов должны отразить волю избирателей. Я надеюсь, что Грузия продолжит демократическое развитие и сможет сдать тест на твердость демократии », — заявил Саджад Карим.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна