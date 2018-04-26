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В Европарламенте прошло заседание комитета парламентской ассоциации Грузия-ЕС


26.04.2018   23:11
До начала встречи госминистр по вопросам примирения и гражданской интеграции Кетеван Цихелашвили ознакомила с вопросами, которые должны обсуждаться на заседании.

«Один из главных вопросов сегодняшней встречи — рассмотрение положения, которое сложилось на оккупированных территориях в условиях продолжающейся оккупации Россией. Мы будем говорить о безопасности и гуманитарных вызовах, которые ежедневно создаются для тысяч людей», — отметила Кетеван Цихелашвили.

По её словам, одна из тем сегодняшней встречи будет факт посягательства на жизнь Арчила Татунашвили.

«Ведется следствие. Парламент принял резолюцию. У нас есть твердая поддержка Евросоюза и партнеров, чтобы это расследование проходило эффективно и беспрепятственно были выявлены те лица, которые ответственны в этом тяжелейшем преступлении. Всё это показатель того, что ситуация на месте сложная. Для нас главное — мир и стабильность. Достигнуть этого можно мирным путем решения конфликта. Важно, что грузинский парламент и Европарламент работают над резолюцией поддержки оккупированных территорий», — заявила Кетеван Цихелашвили.






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