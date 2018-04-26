Столтенберг рассчитывает, что саммит НАТО отметит прогресс Грузии на пути интеграции в альянс

26.04.2018 23:25 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает Грузию очень близким партнером альянса и отмечает прогресс страны в процессе евроатлантической интеграции.



Как сообщают в четверг грузинские СМИ, такое заявление Й.Столтенберг сделал на пресс-конференции в Брюсселе.



По его словам, в НАТО приветствуют прогресс Грузии на пути интеграции в альянс.



"Надеюсь, что саммит НАТО отметит этот прогресс. Также приветствую тот факт, что у нас есть много различных возможностей для укрепления нашего партнерства", - заявил он.



По словам Й.Столтенберга, в НАТО очень ценят вклад Грузии в миссии и операции альянса.



"Так что, не только НАТО поддерживает Грузию, но и Грузия оказывает большую помощь НАТО", - подчеркнул Й.Столтенберг.



Он отметил, что Грузия является одной из тех стран, которые обеспечивает миссию "Решительная поддержка" в Афганистане военными силами в большом количестве.



На этой неделе специальный представитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил, что 27 апреля на встрече министров иностранных дел стран альянса главной темой будет политика "открытых дверей" и там же будет обсуждаться прогресс стран-претендентов, включая Грузию.



Как заявил он грузинскому Первому каналу, у Грузии есть все механизмы для подготовки к будущему членству в альянсе.



Также он отметил, что в НАТО рассматривают вопрос усиления практической помощи Грузии, включая в вопросах обеспечения безопасности в Черном море.















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