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Главы МИД стран НАТО сегодня обсудят политику открытых дверей


27.04.2018   10:27
Министры иностранных дел стран-членов НАТО в пятницу, 27 апреля, обсудят подготовку к саммиту в июле, а также другие актуальные вопросы, включая российскую угрозу и стремление Украины вступить в Альянс.

В частности, в повестку дня встречи включено обсуждение угроз, которые представляет сейчас для союзников и партнеров Россия, включая оккупацию Крыма, военную агрессию на востоке Украины, вмешательства в демократические процессы, кибератаки, дезинформацию в поддержку режима в Сирии.

Кроме того, главы МИД обменяются мнениями о политике открытых дверей, в частности евроатлантические устремления Украины, Грузии, Боснии и Герцеговины, Македонии.

Министры также обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Афганистане.

Но главным вопросом встречи станет подготовка к саммиту НАТО, который пройдет 11-12 июля в Брюсселе.

Следует отметить, это будет последняя встреча союзников в здании старой штаб-квартиры, где Альянс размещался в течение 50 лет.

Следующее заседание на уровне министров обороны пройдет в июне уже в новой штаб-квартире.







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