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Главы МИД стран НАТО сегодня обсудят политику открытых дверей
27.04.2018 10:27
Министры иностранных дел стран-членов НАТО в пятницу, 27 апреля, обсудят подготовку к саммиту в июле, а также другие актуальные вопросы, включая российскую угрозу и стремление Украины вступить в Альянс.
В частности, в повестку дня встречи включено обсуждение угроз, которые представляет сейчас для союзников и партнеров Россия, включая оккупацию Крыма, военную агрессию на востоке Украины, вмешательства в демократические процессы, кибератаки, дезинформацию в поддержку режима в Сирии.
Кроме того, главы МИД обменяются мнениями о политике открытых дверей, в частности евроатлантические устремления Украины, Грузии, Боснии и Герцеговины, Македонии.
Министры также обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Афганистане.
Но главным вопросом встречи станет подготовка к саммиту НАТО, который пройдет 11-12 июля в Брюсселе.
Следует отметить, это будет последняя встреча союзников в здании старой штаб-квартиры, где Альянс размещался в течение 50 лет.
Следующее заседание на уровне министров обороны пройдет в июне уже в новой штаб-квартире.
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