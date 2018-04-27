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Помощник государственного секретаря США посетит Грузию
27.04.2018 11:32
Помощник госсекретаря по вопросам Европы и Азии Аарон Митчелл после министериала НАТО посетит Грузию и выступит на форуме народной дипломатии НАТО-Грузия.
Кроме того, Аарон Митчелл встретится с членами правительства Грузии, другими политическими лидерами, представителями гражданского общества. В рамках встреч он коснется поддержки США на пути стремления Грузии к евроатлантическим институтам.
До визита в Грузию Аарон Митчелл вместе с госсекретарем США Майклом Помпео сегодня примет участие во встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе.
Форум народной дипломатии НАТО-Грузия пройдет 30 апреля – 1 мая в тбилисской гостинице «Рэдиссон Блю Иверия».
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