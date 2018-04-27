Правящая партия Армении определит кандидата на пост премьера до 30 апреля, голосование пройдет 1 мая

27.04.2018 11:37 Правящая Республиканская партия Армении проведет заседание парламентской фракции, во время которого будет определен кандидат на пост премьера, до 30 апреля. Об этом заявил РИА Новости вице-спикер парламента, член исполнительного органа РПА Эдуард Шармазанов.



По его словам,согласно закону, правящая команда должна определиться с этим вопросом до 30 апреля.



«Мы уложимся в эти сроки»,- сказал Шармазанов, не уточнив точной даты проведения заседания фракции.



Вопрос об избрании премьера будет обсуждаться на специальном заседании парламента 1 мая.



Между тем, состоялся телефонный разговор между исполняющим обязанности премьер-министра Армении Кареном Карапетяном и президентом России Владимиром Путиным, коснувшийся урегулирования кризисной ситуации в стране. По информации пресс-службы Кремля, было подчеркнуто, что кризис должен быть урегулирован в правовом поле, в рамках действующей Конституции.















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