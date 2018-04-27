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Политическая элита «Грузинской мечты» сформировалась как паразит - Гия Хухашвили


27.04.2018   11:39
Политическая элита "Грузинской мечты" сформировалась, как паразиты, питающиеся авторитетом и ресурсами Иванишвили - заявил политолог Гия Хухашвили в эфире передачи "Реакция" телекомпании "Пирвели".

По его словам, наглядно было, что сформировался управленческий кризис, особенно в последние месяцы.

"В конечном итоге мы получили полный хаос, противостояние внутри большинства, противостояние между законодательной и исполнительной властью и т.д. Кроме того, было много других индикаций. Что главное, политическая элита сформировалась паразитирующей, которая питалась авторитетом и ресурсами Иванишвили, и ничего не хотела делать. Они не делали ничего, опасаясь не испортить что-нибудь. Соответственно, эти риски переходили в государственные риски. Причиной этого было также то, что нет альтернативной силы. Если в стране создастся политический кризис, не существует силы, которая может заменить "Грузинскую мечту". Это в особенности создавало драматичность во всем этом"- заявил Гия Хухашвили.







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