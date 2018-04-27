Россия угрожает соседям, в том числе Грузии - Госдеп США

27.04.2018 11:41 Россия угрожает соседним странам, в том числе Грузии. Данное заявление пресс-спикер Госдепатамента США Хизер Науэрт опубликовала в Twiiter.



«НАТО сегодня наиболее актуально, чем когда-либо после «холодной войны». Сегодня мы сфокусированы на продолжающейся российской агрессии и возможностях России угрожать, принуждать, подрывать основы и вторгаться в соседние государства. Россия играет дестабилизирующую роль в Украине, Грузии и Сирии. НАТО является военным оборонным альянсом, которому угрожают», — пишет Науэрт.



Отметим, что находящийся с визитом в Брюсселе новоизбранный госсекретарь США Майк Помпео в эти минуты встречается с генеральным секретарем НАТО. Главная тема переговоров – ответные шаги НАТО на угрозы, исходящие от России.















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