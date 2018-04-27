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Россия угрожает соседям, в том числе Грузии - Госдеп США


27.04.2018   11:41
Россия угрожает соседним странам, в том числе Грузии. Данное заявление пресс-спикер Госдепатамента США Хизер Науэрт опубликовала в Twiiter.

«НАТО сегодня наиболее актуально, чем когда-либо после «холодной войны». Сегодня мы сфокусированы на продолжающейся российской агрессии и возможностях России угрожать, принуждать, подрывать основы и вторгаться в соседние государства. Россия играет дестабилизирующую роль в Украине, Грузии и Сирии. НАТО является военным оборонным альянсом, которому угрожают», — пишет Науэрт.

Отметим, что находящийся с визитом в Брюсселе новоизбранный госсекретарь США Майк Помпео в эти минуты встречается с генеральным секретарем НАТО. Главная тема переговоров – ответные шаги НАТО на угрозы, исходящие от России.






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