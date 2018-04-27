Карен Карапетян не пришел на встречу с Николом Пашиняном

27.04.2018 11:50 И.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян не пришел на встречу с оппозиционным лидером Николом Пашиняном, — об этом сообщает журналист Первого канала из Еревана.



Встреча должна была состояться в гостинице «Marriott». Пашинян вошел в здание гостиницы несколько минут назад. Как заявил журналистам лидер оппозиции, встреча с Карапетяном не состоится, так как и.о. премьер-министра не пришел на встречу.



На вчерашней акции Пашинян заявил, что сегодня должен был встретиться с премьер-министром.















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