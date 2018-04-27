Возвращение Иванишвили в политику покончит с беспорядочной системной, и институциональной неопределенностью - экс-замглавы Совбеза

27.04.2018 12:15 Возвращение Бидзины Иванишвили в политику, и его выбор председателем "Грузинской мечты" покончит с беспорядочной системной, и институциональной неопределенностью, деформацией властной подотчетности в стране. Соответственно, это правильное решение, и следует приветствовать"- заявил приглашенный профессор Нью-Йоркского Fordham University, бывший заместитель секретаря Совета безопасности Грузии Леван Бодзашвили.



По его же словам, в преддверии президентских выборов это решение своевременное, и значительно повлияет на повышение шансов кандидата, представленного "Грузинской мечтой".



"Факт, что реально наступила эта необходимость, что выявили не только процессы последнего периода в большинстве, но и нередко на институциональном, государственном уровне проявлялся вакуум эффективного политического веса, что негативно повлияло на рейтинг и авторитет "Грузинской мечты", эффективности менеджмента, и вообще власти. В то же время произойдет легитимация участия в политических процессах самого значимого лица с политическим весом и авторитетом, что весьма важно для системной и институциональной исправности.



Изначально было неправильное системное решение, когда партией руководит премьер, являющийся главой исполнительной власти, а председатель парламента является исполнительным секретарем партии, то есть вторым лицом в партийной иерархии, что в модели парламентской республики в определенной мере создает проблемы. Таким образом, данное решение устранит и эту проблему"- заявил Бодзашвили.



"Бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили будет руководить партией "Грузинская мечта-демократическая Грузия"- заявил на сегодняшнем брифинге премьер-министр Грузии и нынешний лидер партии Георгий Квирикашвили.



"Лично от моего, и от имени всей команды я предложил, и попросил основателя нашей партии, возглавить партию. Я рад, что господин Бидзина Иванишвили принял предложение"- отметил Георгий Квирикашвили.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

