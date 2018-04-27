Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Возвращение Иванишвили в политику покончит с беспорядочной системной, и институциональной неопределенностью - экс-замглавы Совбеза


27.04.2018   12:15
Возвращение Бидзины Иванишвили в политику, и его выбор председателем "Грузинской мечты" покончит с беспорядочной системной, и институциональной неопределенностью, деформацией властной подотчетности в стране. Соответственно, это правильное решение, и следует приветствовать"- заявил приглашенный профессор Нью-Йоркского Fordham University, бывший заместитель секретаря Совета безопасности Грузии Леван Бодзашвили.

По его же словам, в преддверии президентских выборов это решение своевременное, и значительно повлияет на повышение шансов кандидата, представленного "Грузинской мечтой".

"Факт, что реально наступила эта необходимость, что выявили не только процессы последнего периода в большинстве, но и нередко на институциональном, государственном уровне проявлялся вакуум эффективного политического веса, что негативно повлияло на рейтинг и авторитет "Грузинской мечты", эффективности менеджмента, и вообще власти. В то же время произойдет легитимация участия в политических процессах самого значимого лица с политическим весом и авторитетом, что весьма важно для системной и институциональной исправности.

Изначально было неправильное системное решение, когда партией руководит премьер, являющийся главой исполнительной власти, а председатель парламента является исполнительным секретарем партии, то есть вторым лицом в партийной иерархии, что в модели парламентской республики в определенной мере создает проблемы. Таким образом, данное решение устранит и эту проблему"- заявил Бодзашвили.

"Бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили будет руководить партией "Грузинская мечта-демократическая Грузия"- заявил на сегодняшнем брифинге премьер-министр Грузии и нынешний лидер партии Георгий Квирикашвили.

"Лично от моего, и от имени всей команды я предложил, и попросил основателя нашей партии, возглавить партию. Я рад, что господин Бидзина Иванишвили принял предложение"- отметил Георгий Квирикашвили.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Банки Грузии сократили прибыль в лари в I кв на 9,1% г/г
В отличие от Топ-менеджеров, у 99% занятых в банковском секторе низкая зарплата
Сотрудники Тбилисского метрополитена требуют повышения зарплат
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
СГБ о возможном закрытии грузинских школ в Абхазии: Мы изучаем вопрос
Останки 22 человек, пропавших без вести в ходе вооруженного конфликта в Абхазии, доставят в собор Троицы
В Гали прошла очередная встреча механизма по превенции инцидентов и реагированию на них
Для лиц, торгующих вдоль линии разделения, будут установлены льготы
В Тбилиси похоронят 22 человек, погибших в Абхазии в 90-х годах
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Совет Европы из-за скандалов отменила исторический саммит к своему 70-летию
Армен Саргсян не представляет, что стоящий сегодня на площади завтра человек может дать взятку
Путин не встречался с представителем бывшего руководства Армении
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна