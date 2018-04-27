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Народный защитник говорила в Европарламнете о необходимости наказания убийц Татунашвили и Отхозория


27.04.2018   12:46
На заседании парламентского комитета Ассоциации Грузии-ЕС в Европарламенте заслушали народного защитника Грузии.

В выступлении в Европейском парламенте Нино Ломджария говорила о необходимости наказания убийц Арчила Татунашвили и Гиги Отхозория.

"Сегодня в Европарламенте я говорила об убийстве Арчила Татунашвили и Гиги Отхозория. В обоих случаях лица, совершившие преступление, не наказаны. Я отметила, что необходимо, чтобы международное содружество сделало конкретные шаги вместе с Грузией, поскольку такие случаи остаются безнаказанными. Синдром безнаказанности поощряет насилие в оккупированных регионах. Думаю, что необходимо использование международных инструментов, и включение разных механизмов"- заявила Нино Ломджария в беседе с "Первым каналом".

Сегодня в Европарламенте состоялось заседание парламентского комитета Ассоциации Грузии с Евросоюзом. Депутаты Европейского парламента вместе с грузинскими коллегами и представителями кабинета министров Грузии обсудили положение на оккупированных территориях Грузии. Депутаты примут резолюцию в связи с 10-й годовщиной августовской войны.







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