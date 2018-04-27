Лидеры КНДР и Южной Кореи начали переговоры в демилитаризованной зоне

27.04.2018 12:48 На границе Северной и Южной Кореи в демилитаризованной зоне началась встреча южнокорейского президента Мун Чжэ Ин и главы КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает Yonhap.



Они пожали друг другу руки, после чего Мун Чжэ Ин переступил на северокорейскую сторону. Потом лидеры стран вместе перешли на сторону Южной Кореи. Там и пройдет основной этап переговоров.



Президенты сфотографировались с детьми из демилитаризованной зоны.



Как сообщает CNN, в США, комментируя встречу, выразили надежду, что переговоры помогут достичь "мира и благосостояния на всем Корейском полуострове".



Во время переговоров лидер КНДР, комментируя ракетные испытания Пхеньяна, пообещал пообещал не будить главу Южной Кореи.



"Я буду следить за тем, чтобы не будить вас рано", — сказал Ким Чен Ын.



Пресс-секретарь лидера Южной Кореи заявил ТАСС, что южнокорейский президент предложил северокорейскому коллеге соединить железные дороги двух стран. По его мнению, это внесло бы значительный вклад в экономическое сотрудничество двух стран.















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