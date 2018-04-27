Мероприятия против азиатского клопа начнутся в Западной Грузии в ближайшие дни

27.04.2018 12:58 Дата начала работ по опрыскиванию против азиатского клопа определены на основании результатов мониторинга, - сообщают в Национальном агентстве продовольствия.



По их же данным, в размещенных в Западной Грузии ловушках зафиксировано пограничное количество вредителя, соответственно, агентство начнет мероприятия по опрыскиванию в ближайшие дни, население будет предупреждено об этом заранее.



«Для координированного и эффективного проведения мероприятий в Западной Грузии, в Абашском муниципалитете функционирует координационный штаб по борьбе с вредителем, где создана электронная база данных. Результаты мониторинга будут отражены на интерактивной карте, и мероприятия планируются по итогам анализа, по муниципалитетам.



Государство мобилизовало 150 единиц специализированной техники высокой проходимости. Данная техника уже распределена по муниципалитетам Самегрело, Гурии и Имеретии, чтобы при необходимости, своевременно начать опрыскивание. Данный ресурс позволяет обработать площадь 250 тысяч гектаров четыре раза», - отмечено в информации Национального агентства продовольствия.















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