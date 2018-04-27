Пашинян: Россия не будет вмешиваться во внутренние дела Армении

27.04.2018 13:04 Россия не будет вмешиваться во внутренние дела Армении, — это заявление оппозиционный лидер Никол Пашинян сделал на пресс-конференции несколько минут назад.



По его словам, события в Армении являются внутренним делом Армении.



«Я не раз говорил, что у событий в Армении нет геополитического контекста. Это – правда на 100 процентов», — заявил Пашинян.



Пашиняну задали вопрос о визите представителей правительства в Москву. Пашинян ответил, что не знает причин, по которым армянские высокопоставленные лица находятся в Москве.



«Возможно, они знают, что у них нет поддержки в Армении и хотят произвести впечатление где-то в другом месте», — заявил Пашинян.



И.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян не пришел на встречу с Николом Пашиняном. Встреча должна была состояться в гостинице «Marriott».



На вчерашней акции Пашинян заявил, что сегодня должен был встретиться с премьер-министром.















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