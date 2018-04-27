Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Пашинян: Россия не будет вмешиваться во внутренние дела Армении


27.04.2018   13:04
Россия не будет вмешиваться во внутренние дела Армении, — это заявление оппозиционный лидер Никол Пашинян сделал на пресс-конференции несколько минут назад.

По его словам, события в Армении являются внутренним делом Армении.

«Я не раз говорил, что у событий в Армении нет геополитического контекста. Это – правда на 100 процентов», — заявил Пашинян.

Пашиняну задали вопрос о визите представителей правительства в Москву. Пашинян ответил, что не знает причин, по которым армянские высокопоставленные лица находятся в Москве.

«Возможно, они знают, что у них нет поддержки в Армении и хотят произвести впечатление где-то в другом месте», — заявил Пашинян.

И.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян не пришел на встречу с Николом Пашиняном. Встреча должна была состояться в гостинице «Marriott».

На вчерашней акции Пашинян заявил, что сегодня должен был встретиться с премьер-министром.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Банки Грузии сократили прибыль в лари в I кв на 9,1% г/г
В отличие от Топ-менеджеров, у 99% занятых в банковском секторе низкая зарплата
Сотрудники Тбилисского метрополитена требуют повышения зарплат
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
СГБ о возможном закрытии грузинских школ в Абхазии: Мы изучаем вопрос
Останки 22 человек, пропавших без вести в ходе вооруженного конфликта в Абхазии, доставят в собор Троицы
В Гали прошла очередная встреча механизма по превенции инцидентов и реагированию на них
Для лиц, торгующих вдоль линии разделения, будут установлены льготы
В Тбилиси похоронят 22 человек, погибших в Абхазии в 90-х годах
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Совет Европы из-за скандалов отменила исторический саммит к своему 70-летию
Армен Саргсян не представляет, что стоящий сегодня на площади завтра человек может дать взятку
Путин не встречался с представителем бывшего руководства Армении
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна