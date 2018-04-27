Гогуадзе: Иванишвили не будет кандидатом в президенты, ему не нужны институциональные рамки!

27.04.2018 13:18 Одна из лидеров "Свободных демократов" Нино Гогуадзе исключает, что Бидзина Иванишвили будет баллотироваться на президентских выборах. По ее словам, так или иначе, президент находится в институциональных рамках, а Иванишвили это не устраивает.



Гогуадзе заявила "iPress", что Иванишвили вернулся в политику из-за критических мнений в различных организациях о неформальном управлении. По ее словам, кроме того, западные лидеры советовали ему вернуться.



"Говорят о том, будет ли Бидзина Иванишвили кандидатом в президенты "Грузинской мечты". Разумеется, это исключено. Полномочия у президента достаточно сужены, и так или иначе он находится в институциональных рамках. Такие рамки не нужны Иванишвили. Еще раз говорю, что он будет начальником и премьера, и вообще всех институтов. Так же, как это было во время Советского Союза.



Касательно противостояния в "Грузинской мечте", это не имеет никакого отношения к его возвращению. Я в этом уверена. Он мог навести порядок из-за кулис. Он управлял из-за кулис, и никакого прорыва в правлении я не вижу. Однако более или менее произошла формализация его статуса. Принцип управления не изменится"- заявила Нино Гогуадзе.



На вопрос, тогда почему он вернулся, почему принял это решение сейчас, член "Свободных демократов" ответила:



"Об его неформальном правлении были вопросы из разных западных организаций. Было очень много негативного отзыва. Об этом откровенно шел разговор в отчетах Госдепа США и Freedom House. Об этом был разговор со стороны тех или иных западных лидеров и во время личной коммуникации с ним. Наверное, все советовали ему вернуться, и он решил, что неформальное управление является проблемой не только страны, а становится также его проблемой, и этот шаг так или иначе разрешил данную проблему"- заявила Нино Гогуадзе.

















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