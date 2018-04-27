Европарламент требует расширить санкции против путинского окружения

27.04.2018 13:39 В Европарламенте требуют расширить санкционный список лиц и учреждений, приближенных к путинскому режиму. Об этом говорится в письме 45 депутатов Европарламента к главам государств и правительств стран-членов и руководства ЕС, сообщает «Зеркало недели».



"Мы, депутаты Европарламента, призываем вас расширить пакет ограничительных мер, которые сейчас применены Евросоюзом в отношении лиц и учреждений, связанных с Кремлем", - заявили европарламентарии.



Они, в частности, предлагают ввести новые санкции в формате Акта Магницкого в отношении российских бизнесменов и олигархов, которые прикрывают отмывание нелегальных активов на территории стран-членов ЕС, помогают антидемократической деятельности Путина, включая вмешательство в выборы, проведение кибератак, распространения фейковых новостей, осуществления пропагандистских кампаний и отправки наемников в Сирию и Украины.



В то же время подписанты письма отметили эффективность действия экономических санкций ЕС, введенных в ответ на военную агрессию России против Украины, что свидетельствует единство западных демократий.



Однако, констатируют европейские депутаты, Россия продолжает игнорировать свои обязательства по минскому соглашениями, продолжает оккупацию территорий в Украине и Грузии и нарушает международное право.



В письме также напоминается, что именно РФ несет ответственность за применение боевого химического вещества в британском Солсбери. Евродепутаты также убеждены, что ЕС должен синхронизировать санкционный режим с США. "Следовательно, мы убеждены, что пока кремлевский режим не изменит свое агрессивное поведение, необходимо применить дополнительные ограничительные меры в отношении связанных с режимом российских лиц и бизнеса", - отметили депутаты Европарламента.















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