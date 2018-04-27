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Никол Пашинян против назначения премьер-министром нейтрального кандидата


27.04.2018   14:02
Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян против назначения премьер-министром нейтрального кандидата.

Как заявил Пашинян на пресс-конференции, разговор о нейтральном кандидате абсурден.

«Кто будет ответственным за него. Допустим, согласились и мы и республиканцы. А премьер-министр совершил ошибку, кто возьмет ответственность на себя? Республиканцы, которым нечего терять? Нет. Ответственность придется брать нам. Если мы берем ответственность, тогда почему премьером не должен быть наш кандидат? Вы где-нибудь слышали о премьер-министре без ответственности?», — заявил Пашинян.

Никол Пашинян заявляет, что их требования соответствуют конституции.

Пашинян на пресс-конференции должен был находиться вместе с и.о. премьер-министра Кареном Карапетяном, однако Карапетян на встречу не пришел.






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