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Посольство США в Грузии проведет мероприятия в связи со 100-летием Первой Грузинской Демократической Республики
27.04.2018 14:07
Посольство США в Грузии проведет мероприятия в связи со 100-летием Первой Грузинской Демократической Республики.
«В 2018 году в Грузии отмечается 100-ая годовщина Первой Грузинской Демократической Республики. Ровно один век назад, Грузия провозгласила независимость и создала первые институты перспективной демократии.
Соединенные Штаты Америки были одним из государств, которые признали суверенитет Грузии и твердо поддерживали его на протяжении всего века, за что мы выражаем огромную благодарность», — говорится в информации посольства США в Грузии.
По данным посольства, оно уже начало планировать мероприятия в связи со 100-летием Первой Грузинской Демократической Республики.
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