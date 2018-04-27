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Посольство США в Грузии проведет мероприятия в связи со 100-летием Первой Грузинской Демократической Республики


27.04.2018   14:07
Посольство США в Грузии проведет мероприятия в связи со 100-летием Первой Грузинской Демократической Республики.

«В 2018 году в Грузии отмечается 100-ая годовщина Первой Грузинской Демократической Республики. Ровно один век назад, Грузия провозгласила независимость и создала первые институты перспективной демократии.

Соединенные Штаты Америки были одним из государств, которые признали суверенитет Грузии и твердо поддерживали его на протяжении всего века, за что мы выражаем огромную благодарность», — говорится в информации посольства США в Грузии.

По данным посольства, оно уже начало планировать мероприятия в связи со 100-летием Первой Грузинской Демократической Республики.






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