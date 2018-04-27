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Лидер протестов в Армении Никол Пашинян объявил о продолжении акций


27.04.2018   14:22
Отказ и.о. премьер-министра Армении Карена Карапетяна от переговоров свидетельствует о неразберихе в правящей Республиканской партии, в связи с этим демонстрации оппозиции будут продолжены, заявил сегодня, 27 апреля, лидер протестного движения, депутат парламента Никол Пашинян.

«Это значит что в РПА неразбериха. Вчера и позавчера они заявляли, что готовы к переговорам без каких-либо предусловий. Но, как видите, место господина Карапетяна занимает мой рюкзак», - сказал Пашинян журналистам в ереванской гостинице Marriott Armenia, где должны были состояться переговоры, передает «Интерфакс».

«Мы попробуем объяснить Карапетяну создавшуюся ситуацию так же, как объяснили Сержу Саргсяну. Сотни тысяч граждан выйдут на улицы 1 мая в день голосования по кандидатуре нового премьера», - отметил Пашинян.

Ранее сегодня Карапетян отказался от переговоров с Пашиняном. Решение было объяснено тем, что «переговоры, где одна из сторон диктует исключительно свою повестку, а другая сторона не может представить свою повестку, не могут считаться переговорами».

Вопрос о выборах нового премьер-министра будет поднят на заседании Национального собрания (парламента) Армении 1 мая.






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