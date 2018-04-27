Джанелидзе: Визит помощника государственного секретаря США в Грузию подчеркивает твердую поддержку США

27.04.2018 14:38 Визит помощника государственного секретаря США Уэсса Митчелла в Грузию подчеркивает твердую поддержку США, — об это заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.



По его словам, Уэсс Митчел примет участие в Форуме народной дипломатии НАТО в рамках Дней НАТО.



«Помощник государственного секретаря США приедет в Грузию из Брюсселя после министериала НАТО. Уэсс Митчелл проведет двухсторонние встречи, а также обратиться к участникам Форума народной дипломатии. Это – подчеркивание твердой поддержки США и прогресса евроатлантической интеграции. В информирование населения Грузии о процессах интеграции большой вклад внесут и другие участники форума», — заявил Джанелидзе.



По словам министра иностранных дел, Форум народной дипломатии НАТО проходит в Грузии в третий раз.



«Форум народной дипломатии НАТО пройдет в рамках Дней НАТО. Мы активно осуществляем информационную кампанию по всей стране. Наша цель – максимально информировать общество о процессах евроатлантической интеграции.



В Грузии высокий показатель поддержки интеграции Грузии в НАТО, однако важно, чтобы эта поддержка была хорошо осознана и был информированный выбор. Форум народной дипломатии НАТО служит этой цели. Очень важно, что участие в этом форуме примут высшие должностные лица как из Грузии, так и из-за рубежа», — заявил Михаил Джанелидзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

