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Джанелидзе: Визит помощника государственного секретаря США в Грузию подчеркивает твердую поддержку США


27.04.2018   14:38
Визит помощника государственного секретаря США Уэсса Митчелла в Грузию подчеркивает твердую поддержку США, — об это заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.

По его словам, Уэсс Митчел примет участие в Форуме народной дипломатии НАТО в рамках Дней НАТО.

«Помощник государственного секретаря США приедет в Грузию из Брюсселя после министериала НАТО. Уэсс Митчелл проведет двухсторонние встречи, а также обратиться к участникам Форума народной дипломатии. Это – подчеркивание твердой поддержки США и прогресса евроатлантической интеграции. В информирование населения Грузии о процессах интеграции большой вклад внесут и другие участники форума», — заявил Джанелидзе.

По словам министра иностранных дел, Форум народной дипломатии НАТО проходит в Грузии в третий раз.

«Форум народной дипломатии НАТО пройдет в рамках Дней НАТО. Мы активно осуществляем информационную кампанию по всей стране. Наша цель – максимально информировать общество о процессах евроатлантической интеграции.

В Грузии высокий показатель поддержки интеграции Грузии в НАТО, однако важно, чтобы эта поддержка была хорошо осознана и был информированный выбор. Форум народной дипломатии НАТО служит этой цели. Очень важно, что участие в этом форуме примут высшие должностные лица как из Грузии, так и из-за рубежа», — заявил Михаил Джанелидзе.






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