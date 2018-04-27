Лидеры Северной и Южной Кореи договорились о полном ядерном разоружении

27.04.2018 14:55 Северная и Южная Кореи договорились о полном ядерном разоружении.



По итогам встречи Ким Чен Ина и Мун Чжэ Ина стало известно, что в конце текущего года, по прошествии 65 лет напряженности, стороны объявят о формальном завершении Корейской войны и подпишут мирное соглашение.



После 30 минутной встречи на демилитаризованной территории была опубликована декларация, в которой говорится о начале новой эры мира на Корейском полуострове.



Военные действия между Северной и Южной Кореями были прекращены в 1953 году, хотя мирное соглашение между ними не подписано до сих пор, и формально страны находятся в состоянии войны.















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