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МИД Грузии выражает соболезнования семьям жертв несчастного случая в Израиле
27.04.2018 14:58
Министерство иностранных дел Грузии выражает соболезнования семьям жертв несчастного случая в Израиле.
«Министерство иностранных дел Грузии выражает глубокую скорбь в связи с несчастным случаем, произошедшим в Нахал-Цафит (Nahal Tsafit), к югу от Мертвого моря, жертвами которого стали 10 молодых людей.
В эти тяжелые минуты Грузия выражает соболезнования израильскому народу, семьям погибших и их близким, желает пострадавшим скорейшего выздоровления», — говорится в заявлении МИД.
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