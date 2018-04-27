Единая система оплаты за электричество, воду и вывоз мусора может быть признана неконституционной

27.04.2018 16:00 Гражданка Грузии Анна Пирцхалаишвили внесла иск в Конституционный суд, ответчиками по которому выступают парламент Грузии и Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и водоснабжения Грузии.



Анна Пирцхалаишвили обжаловала правовые нормы, согласно которым оплата коммунальных услуг, в частности, за электричество, воду и вывоз мусора осуществляется единой системой. Поставщик имеет право прекратить предоставление абоненту всех видов услуг в случае полной или частичной неоплаты даже одной из них.



Истец поясняет, что в условиях оспариваемой нормы, потребителю прекращается подача оплаченной коммунальной услуги, которая является для него жизненно необходимой.



По мнению Анны Пирцхалаишвили, подобное регулирование входит в противоречие с правами потребителей и принципом неприкосновенности человеческого достоинства, гарантированного Конституцией страны.



Первая коллегия Конституционного суда сегодня приступила к рассмотрению иска по существу.















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