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Пашинян: В случае моего избрания премьером, тюрьму покинут все политзаключенные
27.04.2018 16:38
Кадровой мести не будет, — об этом лидер армянской оппозиции Никол Пашинян заявил на пресс-конференции в гостинице «Marriott».
Как отметил Пашинян, в случае его избрания премьером, несправедливых кадровых изменений не будет.
«Мы не планируем мстить. Это – не наша идеология. Еще раз повторяю, страница ненависти перевернута и мы не вернемся к этому», — заявил Пашинян.
На пресс-конференции лидер армянской оппозиции говорил и о политзаключенных и заявил, что в случае его избрания премьером, тюрьму покинут все политзаключенные.
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