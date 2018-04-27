Пашинян: В случае моего избрания премьером, тюрьму покинут все политзаключенные

27.04.2018 16:38 Кадровой мести не будет, — об этом лидер армянской оппозиции Никол Пашинян заявил на пресс-конференции в гостинице «Marriott».



Как отметил Пашинян, в случае его избрания премьером, несправедливых кадровых изменений не будет.



«Мы не планируем мстить. Это – не наша идеология. Еще раз повторяю, страница ненависти перевернута и мы не вернемся к этому», — заявил Пашинян.



На пресс-конференции лидер армянской оппозиции говорил и о политзаключенных и заявил, что в случае его избрания премьером, тюрьму покинут все политзаключенные.















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