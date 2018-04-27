Система авторизации въезда в ЕС — что может измениться для граждан Грузии

27.04.2018 16:46 Постпреды стран-членов Евросоюза поддержали договоренность представителей Совета ЕС и Европарламента о внедрении системы авторизации въезда в ЕС граждан третьих стран, с которыми действует безвизовый режим, сообщает пресс-служба Совета ЕС.



Речь идет о внедрении европейской электронной системы авторизации въезда в страны ЕС и страны Шенгенской зоны (ETIAS) — похожие системы уже существуют в США, Канаде и Австралии. Все они были задействованы с целью повышения мер безопасности и борьбы с незаконной миграцией. По некоторым данным, система ETIAS может быть запущена в 2020 году.



Планируется, что путешественники из третьих стран перед поездкой в страны ЕС и/или Шенгенской зоны должны будут зарегистрироваться на специальном интернет-портале — стоимость регистрации на сайте составит 7 евро. Там они должны будут указать свои личные данные, в частности, имя, дату и место рождения и адрес проживания, а также цели поездки в ЕС.



Вся информация пройдет автоматическую проверку по базам данных ЕС, в том числе Европола. Не позднее чем в течение 96 часов заявитель по электронной почте получит ответ – разрешение на въезд или обоснование отказа.



«В случае, если элементы, требующие дальнейшего анализа, не будут идентифицированы, авторизация путешественнику будет выдана автоматически и в кратчайшие сроки. Ожидается, что это именно так будет происходить в большинстве случаев», — отмечают в Совете ЕС.



В случае положительного ответа разрешение будет действовать три года. Если же по анкете путешественников возникнут дополнительные вопросы, аппликантов могут попросить предоставить дополнительную информацию, вплоть до приглашения на собеседование.

«Разрешение на въезд не предоставляет автоматического права на въезд или пребывание; окончательное решение примет пограничник», — отмечает пресс-служба Совета ЕС.



Для того, чтобы проект соответствующей директивы ЕС вступил в силу его также предстоит одобрить Европарламенту и Совету ЕС. Только после этого станет возможно задействование системы ETIAS.



"Новости-Грузия"











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