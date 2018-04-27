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19 партий призывают президента Грузии наложить вето на закон о финансировании политорганизаций
27.04.2018 17:03
Изменения в законе о финансировании партий, внесенное «Грузинской мечтой» узаконило политическую коррупцию за счет государственного бюджета, заявил лидер партии «Новые правые» Мамука Кацитадзе на заседании интерпартийной группы парламентской и непарламентской оппозиции. По мнению представителей оппозиции, это создает коррупционные риски.
«Парламент Грузии 18 апреля принял изменения в закон о финансировании политических партий, которыми узаконил новые нормы, что является ничем иным, как политической коррупцией за счет госбюджета. В администрацию президента сегодня поступит письмо, подписанное 19 партиями, в котором мы просим президента наложить вето на этот незаконный закон», - заявил Мамука Кацитадзе.
Представители оппозиции считают, что правящая партия преодолеет вето президента, но думают, что этот шаг необходим для того, чтобы в парламенте на эту тему состоялись дебаты.
Интерпартийная группа подготовила свой пакет предложений в связи с порядком финансирования партий, по их мнению, он более справедливый и прозрачный.
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