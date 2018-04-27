|
Прибывшие в Ереван депутаты Госдумы попросили о встрече с фракцией «Елк»
27.04.2018 17:17
Депутаты Госдумы готовы встретиться с лидером протестного движения в Армении Николом Пашиняном, заявил «Интерфаксу» первый зампред парламентского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
«Мы просим организовать нам встречу с фракцией или с руководством фракции "Елк", как, впрочем, со всеми другими фракциями. Если Никол Пашинян готов встретиться, мы встретимся с удовольствием с ним», - сказал Затулин.
Он отметил, что сегодня, 27 апреля, группа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации провела в Ереване встречу со спикером парламента Армении Арой Баблояном, а также с послом РФ. «Знакомимся с ситуацией, которая складывается, обсуждаем план работы на будущее по парламентской деятельности. Естественно, спрашиваем, что можно ожидать», - пояснил парламентарий.
Никол Пашинян и несколько сотен его сторонников сегодня начали автомобильный пробег из Еревана в город Гюмри на севере республики, где сегодня планируется митинг оппозиции.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна