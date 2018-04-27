Прибывшие в Ереван депутаты Госдумы попросили о встрече с фракцией «Елк»

27.04.2018 17:17 Депутаты Госдумы готовы встретиться с лидером протестного движения в Армении Николом Пашиняном, заявил «Интерфаксу» первый зампред парламентского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.



«Мы просим организовать нам встречу с фракцией или с руководством фракции "Елк", как, впрочем, со всеми другими фракциями. Если Никол Пашинян готов встретиться, мы встретимся с удовольствием с ним», - сказал Затулин.



Он отметил, что сегодня, 27 апреля, группа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации провела в Ереване встречу со спикером парламента Армении Арой Баблояном, а также с послом РФ. «Знакомимся с ситуацией, которая складывается, обсуждаем план работы на будущее по парламентской деятельности. Естественно, спрашиваем, что можно ожидать», - пояснил парламентарий.



Никол Пашинян и несколько сотен его сторонников сегодня начали автомобильный пробег из Еревана в город Гюмри на севере республики, где сегодня планируется митинг оппозиции.















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